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Сегодня, 15:08

Гончаренко — о поражении от «Сочи»: «Урал» очень плохо начал и не смог вернуться в игру»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко прокомментировал поражение от «Сочи» (1:4) в матче 12-го тура РПЛ.

«Мы радовались после матчей с ЦСКА (2:1), «Спартаком» (3:2), но испить горечь поражений тоже надо. Мы очень плохо начали игру и не смогли в нее вернуться. С «Локомотивом» (2:2) тоже было плохое начало, но тогда удалось вернуться. Это и стало причиной поражения, а дальше уже путем замен, смены схем, пытались что-то сделать, но плохое начало не позволило изменить результат матча.

Сложно отвечать на какие-то вопросы, потому что много о чем можно сказать, а лучше все-таки где-то промолчать», — приводит слова Гончаренко пресс-служба клуба.

«Урал» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 16 очков. В 13-м туре команда 29 октября встретится с «Динамо».

РПЛ
ФК Сочи
ФК Урал
Виктор Гончаренко
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 12 8 4 0 21-7 28
2
 Кр. Советов 11 6 3 2 25-14 21
3
 Локомотив 12 5 5 2 18-16 20
4
 Зенит 11 6 2 3 22-11 20
5
 Динамо 12 4 6 2 17-15 18
6
 ЦСКА 12 4 6 2 22-17 18
7
 Пари НН 11 5 2 4 11-9 17
8
 Спартак 11 5 2 4 16-18 17
9
 Урал 12 4 4 4 13-18 16
10
 Рубин 12 3 4 5 11-20 13
11
 Ахмат 11 3 3 5 12-12 12
12
 Факел 12 3 3 6 9-15 12
13
 Балтика 12 3 2 7 12-18 11
14
 Оренбург 12 3 2 7 14-20 11
15
 Ростов 11 2 4 5 17-24 10
16
 Сочи 12 3 0 9 13-19 9
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28 тур
29 тур
30 тур
21.10 12:00
Оренбург – Факел
 1 : 2
21.10 14:00
Рубин – ЦСКА
 0 : 0
21.10 16:30
Локомотив – Динамо
 0 : 0
21.10 19:00
Балтика – Краснодар
 2 : 2
22.10 12:00
Урал – Сочи
 1 : 4
22.10 14:00
Спартак – Пари НН
 - : -
22.10 16:30
Зенит – Кр. Советов
 - : -
22.10 19:00
Ростов – Ахмат
 - : -
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Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 9
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 8 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 10 1 3
Милан Гайич

Милан Гайич

ЦСКА

 10 1 1
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