Экс-игрок «Пари НН» Масоэро признался, что любит Россию

Бывший защитник «Пари НН» Лукас Масоэро рассказал, что любит Россию.

«Это страна, которую я очень сильно люблю. Я доказал это своим поведением весной 2022-го. Было трудно удержать здесь большинство иностранцев. Нам это удалось сделать, мы старались быть спокойными», — цитирует Масоэро Metaratings.ru.

Масоэро играл в составе «Пари НН» с 2021 по 2023 год. В команде он провел 58 матчей, отметившись одной результативной передачей.