«Спартак» оштрафован на 530 тысяч рублей за матч с «Ростовом»

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц огласил штрафные санкции по итогам матча 19-го тура чемпионата России «Спартак» — «Ростов» (1:4).

— На матче болельщики «Спартака» использовали и бросали пиротехнику, — начал Григорьянц. — Кроме того, присутствовало оскорбительное скандирование и использование несогласованных и оскорбительных баннеров. «Спартак» оштрафован на 130 тысяч рублей за пиротехнику, на 100 тысяч за несогласованные баннеры, за баннеры оскорбительного содержания и ненормативную лексику — еще на 200 тысяч рублей. За скандирование болельщиками оскорбительных выражений московский клуб получил еще один штраф в 100 тысяч рублей. «Ростов» наказан на 25 тысяч рублей за демонстрацию одного несогласованного баннера, а также на 60 тысяч за скандирование болельщиками оскорбительных выражений. (Иван Торопцев)

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