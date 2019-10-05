«Спартак» опустился на 11-е место в чемпионате России

«Спартак» после победы «Оренбурга» над «Динамо» (2:0) опустился на 11-е место в турнирной таблице. Сразу пять команд имеют по 14 очков, однако московский клуб устпает по дополнительным показателям.

Однако красно-белые имеют игру в запасе — завтра команда сыграет с «Краснодаром».

Кроме того, сегодня «Спартак» может опуститься на 12-е место. Это произойдет, если «Сочи» победит «Крылья Советов».