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«Спартак» опустился на 11-е место в чемпионате России

18:32
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«Спартак» после победы «Оренбурга» над «Динамо» (2:0) опустился на 11-е место в турнирной таблице. Сразу пять команд имеют по 14 очков, однако московский клуб устпает по дополнительным показателям.

Однако красно-белые имеют игру в запасе — завтра команда сыграет с «Краснодаром».

Кроме того, сегодня «Спартак» может опуститься на 12-е место. Это произойдет, если «Сочи» победит «Крылья Советов».

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/L/russia/premier/2019-2020/?from=header-main-menu

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 12-й тур. ЦСКА — «Ростов», «Краснодар» — «Спартак» и другие матчи




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