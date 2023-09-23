«Спартак» обыгрывает «Динамо» после первого тайма
«Спартак» ведет со счетом 1:0 после первого тайма в матче 9-го тура РПЛ с «Динамо» — 1:0.
Единственный гол забил полузащитник красно-белых Тео Бонгонда на 7-й минуте. Голевую передачу сделал Александр Соболев.
«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Кр. Советов
|9
|5
|3
|1
|21-12
|18
|
2
|Краснодар
|8
|5
|3
|0
|12-3
|18
|
3
|Зенит
|8
|5
|2
|1
|18-6
|17
|
4
|Спартак
|9
|5
|1
|3
|14-12
|16
|
5
|Динамо
|9
|4
|3
|2
|16-14
|15
|
6
|Урал
|8
|4
|2
|2
|8-8
|14
|
7
|ЦСКА
|8
|3
|3
|2
|16-12
|12
|
8
|Локомотив
|8
|3
|3
|2
|13-13
|12
|
9
|Пари НН
|8
|3
|2
|3
|6-7
|11
|
10
|Ахмат
|9
|3
|2
|4
|11-10
|11
|
11
|Оренбург
|8
|2
|2
|4
|9-13
|8
|
12
|Ростов
|8
|2
|2
|4
|10-16
|8
|
13
|Балтика
|9
|2
|1
|6
|9-15
|7
|
14
|Сочи
|9
|2
|0
|7
|9-14
|6
|
15
|Рубин
|8
|1
|3
|4
|9-18
|6
|
16
|Факел
|8
|1
|2
|5
|5-13
|5
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|23.09
|14:00
|
Кр. Советов – Сочи
|2 : 1
|23.09
|16:30
|
Балтика – Ахмат
|1 : 0
|23.09
|19:00
|
Спартак – Динамо
|1 : 0
|24.09
|14:00
|
Пари НН – Оренбург
|- : -
|24.09
|16:30
|
Зенит – Локомотив
|- : -
|24.09
|19:00
|
Ростов – ЦСКА
|- : -
|24.09
|19:00
|
Краснодар – Урал
|- : -
|25.09
|19:00
|
Факел – Рубин
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|7
|
|
Антон Заболотный
ЦСКА
|5
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|5
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|5
|1
|1
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|6
|1
|1
|
|
Александр Солдатенков
Крылья Советов
|8
|1
|1
Новости