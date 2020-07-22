«Спартак» обыграл «Рубин» и закончил чемпионат на седьмом месте

«Спартак» победил «Рубин» в матче 30-го тура Тинькофф РПЛ (2:1).

Все три гола в матче были забиты с пенальти: в первом тайме у красно-белых отличился Зелимхан Бакаев, а у казанцев — Иван Игнатьев (этот гол стал для него первым за «Рубин»). Во второй половине игры 11-метровый реализовал форвард гостей Джордан Ларссон.

Благодаря победе над «Рубином» «Спартак» обошел в турнирной таблице «Арсенал» и «Уфу» и занял седьмое место по итогам чемпионата России-2019/20.

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига

30-й тур

«Рубин» (Казань) — «Спартак» (Москва) — 1:2 (1:1)

Голы: З.Бакаев, 40 — с пенальти (0:1). Игнатьев, 44 — с пенальти (1:1). Ларссон, 72 — с пенальти (1:2).

«Рубин» (Казань): Дюпин, Уремович, Старфельт, Зуев, Иг.Коновалов, Йевтич (Подберезкин, 64), С.Бакаев (Давиташвили, 64), Самошников, Кварацхелия, Абильдгор, Игнатьев (Марков, 64).

«Спартак» (Москва): Максименко, Джикия, Рассказов (Ещенко, 87), Жиго, Маслов, Айртон (Голосов, 90+4), Зобнин, З.Бакаев (Соболев, 76), Крал, Понсе, Ларссон (Умяров, 88).

Предупреждения: Самошников, 4. Понсе, 33. Старфельт, 38. Иг.Коновалов, 63. Уремович, 70. Рассказов, 74. Джикия, 82. Кварацхелия, 90. Соболев, 90+2.

Судьи: Кукуян (Сочи). Гурбанов (Краснодар), Богданов (Верея).

ВАР: Еськов. Мосякин (оба — Москва).

22 июля. Казань. Стадион «Ак Барс Арена».