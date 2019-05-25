"Спартак" обыграл "Оренбург" и завоевал серебряные медали молодежного первенства

"Спартак" одержал победу над "Оренбургом" (2:0) в матче 30-го тура молодежного первенства. В составе красно-белых отличились полузащитник Иван Репях и нападающий Иван Лопатин.

"Спартак" с 61 баллом занял второе место в турнирной таблице первенства по итогам сезона. "Оренбург" – 15-я строчка с 18 очками.

Молодежные команды

30-й тур

"Оренбург – мол." (Оренбург) – "Спартак – мол." (Москва) – 0:2 (0:2)

Голы: Репях, 29 (0:1). Лопатин, 37 (0:2).

Судья: Захаров (Казань).

25 мая. Оренбург. Стадион "Газовик".