«Рубин» объявил расписание товарищеских матчей на летних сборах

Пресс-служба «Рубина» опубликовала план на летние учебно-тренировочные сборы.

В субботу, 24 июня, футболисты пройдут медицинское обследование и проведут первую тренировку.

Казанский клуб проведет несколько товарищеских матчей. «Рубин» сыграет с «КАМАЗом» (4 июля), «Торпедо» (8 июля) и «Крыльями Советов» (12 июля). Еще один матч пройдет 16 июля, соперник будет объявлен позднее.

По итогам сезона-2022/23 «Рубин» занял первое место в турнирной таблице первой лиги с 69 очками в 34 матчах и вернулся в РПЛ после одного года отсутствия.