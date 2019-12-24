«Спартак» объявил об аренде Педро Роши во «Фламенго»

Нападающий Педро Роша, права на которого принадлежат «Спартаку», проведет следующий год в аренде во «Фламенго», сообщает Twitter красно-белых.

?? Нападающий Педро Роша, права на которого принадлежат «Спартаку», проведёт следующий год в аренде во «Фламенго».



Желаем бразильцу успешно проявить себя в новой команде!



Подробнее ??https://t.co/xnfmwGwN8o — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) December 24, 2019

Аренда рассчитана до конца 2020 года, при этом соглашением предусмотрена опция последующего выкупа игрока бразильским клубом.

«Фламенго» выплатит красно-белым компенсацию за аренду, а также берет на себя обязательства по зарплате 25-летнего форварда.

В ноябре клуб из Рио-де-Жанейро стал чемпионом Бразилии и обладателем Кубка Либертадорес, а в декабре с минимальным счетом уступил «Ливерпулю» в финале клубного чемпионата мира. Панее Педро Роша также на правах аренды выступал на родине за «Крузейру».

25-летний бразилец в прошедшем чемпионате страны отыграл 30 матчей за «Крузейру» и забил два мяча при двух голевых передачах.