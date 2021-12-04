Болельщики «Локомотива» покинули южную трибуну на 20-й минуте матча с «Уралом»
Болельщики «Локомотива» «Объединенный юг» покинули южную трибуну на 20-й минуте матча 17-го тура Тинькофф РПЛ с «Уралом» в знак протеста.
Также они скандировали: «Фанат не преступник» и «Нам не нужен Fan ID».
28 ноября правоохранительные органы несколько часов не выпускали со стадиона болельщиков ЦСКА, находящихся на фанатской трибуне, а затем задержали несколько сотен человек.
По итогам задержаний полиция составила 51 протокол об административных правонарушениях.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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