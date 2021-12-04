«Спартак» снял проклятие. Виторию надо оставить до конца сезона». Пресняков — о победе над «Ахматом»
Заслуженный артист России, болельщик «Спартака» Владимир Пресняков-старший в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу над «Ахматом» (2:1) в матче 17-го тура Тинькофф РПЛ.
«Волевая победа. Вырвали в концовке, все получилось, как в ничейном матче с «Динамо», — сказал Пресняков «СЭ». — Бывает такое со «Спартаком», у нас веселая команда. Лишились до нового года в чемпионате Соболева. У «Ахмата» неплохая команда, так что победа порадовала. Можно сказать, «Спартак» сегодня снял своего рода проклятие, уже 2 месяца не выигрывали в РПЛ. Но это все равно ни о чем не говорит. Потом можем сыграть матч с командой какого-нибудь завода и проиграть. «Спартак» уже много раз снимал различные проклятия».
Также артист высказался о будущем Руя Витории в московском клубе.
«Уже у «Спартака» куча тренеров сменилось после чемпионского сезона. Мне кажется, скоро в этот список добавится еще один. Но мне кажется, что Виторию уже надо оставить в покое, пусть работает хотя бы до конца сезона. Плюс есть небольшая надежда, что весной будем играть в Лиге Европы. Раз у него так получается в этом турнире, пусть доводит дело до конца. Так или иначе, место 8-9 у него занять в чемпионате получится», — добавил Пресняков.
После этой победы «Спартак» поднялся на девятое место в турнирной таблице РПЛ (23 очка). «Ахмат» идет на 7-й строчке (24).
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