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«Спартак» снял проклятие. Виторию надо оставить до конца сезона». Пресняков — о победе над «Ахматом»

Владимир Пресняков призвал оставить Виторию главным тренером "Спартака" хотя бы до конца сезона
19:25
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Заслуженный артист России, болельщик «Спартака» Владимир Пресняков-старший в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу над «Ахматом» (2:1) в матче 17-го тура Тинькофф РПЛ.

«Волевая победа. Вырвали в концовке, все получилось, как в ничейном матче с «Динамо», — сказал Пресняков «СЭ». — Бывает такое со «Спартаком», у нас веселая команда. Лишились до нового года в чемпионате Соболева. У «Ахмата» неплохая команда, так что победа порадовала. Можно сказать, «Спартак» сегодня снял своего рода проклятие, уже 2 месяца не выигрывали в РПЛ. Но это все равно ни о чем не говорит. Потом можем сыграть матч с командой какого-нибудь завода и проиграть. «Спартак» уже много раз снимал различные проклятия».

Также артист высказался о будущем Руя Витории в московском клубе.

«Уже у «Спартака» куча тренеров сменилось после чемпионского сезона. Мне кажется, скоро в этот список добавится еще один. Но мне кажется, что Виторию уже надо оставить в покое, пусть работает хотя бы до конца сезона. Плюс есть небольшая надежда, что весной будем играть в Лиге Европы. Раз у него так получается в этом турнире, пусть доводит дело до конца. Так или иначе, место 8-9 у него занять в чемпионате получится», — добавил Пресняков.

После этой победы «Спартак» поднялся на девятое место в турнирной таблице РПЛ (23 очка). «Ахмат» идет на 7-й строчке (24).

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи
Краснодар

Обе забьют - да

25%

1.68

1X

23%

1.52

ИТБ2 (1.0)

18%

1.54
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит 2
Ростов 2
Матч завершен

Обе забьют - да

27%

1.83

ТБ 3.0

18%

1.74

Ф1 (-1.5)

16%

1.78
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак 2
Ахмат 1
Матч завершен

П1

22%

2.02

Ф1 (0)

20%

1.45

X2

15%

1.85

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Сергей Федоров все материалы автора

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