"Спартак" – о заметке про болельщиков: "Текст был опубликован неизвестным"

Пресс-служба "Спартака" на официальном сайте клуба выступила с обращением по поводу недавней публикации заметки о болельщиках красно-белых.

"Уважаемые болельщики!

Сегодня на официальном сайте клуба в разделе "Пресса о нас" появился материал оскорбительного характера. Сайт неизменно публиковал и будет публиковать исключительно мнения профессиональных журналистов. Сегодняшний текст был опубликован неизвестным, получившим доступ к администрированию сайта.

Ведется внутреннее расследование.

Пресс-служба приносит свои извинения!"

Напомним, что в 11.00 на сайте "Спартака" в разделе "Новости" появился текст под заголовком "Понты дороже денег". В заметке – копипасте текста блогера с сайта "Бобсоккер" были критические высказывания в адрес устроителей акции под кодовым названием "Фантастические твари".

Несколько дней назад на рекламных носителях столицы появились плакаты с критическими высказываниями в адрес руководства клуба и некоторых игроков. Плакат выполнен в стилистике афиши известного фильма "Фантастические твари".

"Понты дороже денег". Сайт "Спартака" взрывает соцсети