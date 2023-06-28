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Сегодня, 11:52

«Спартак» не собирается расставаться с Классеном этим летом

Руслан Минаев
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«Спартак» сохранит защитника Леона Классена в летнее трансферное окно, сообщает Metaratings.ru.

По данным источника, это обусловлено травмами Томаша Тавареша и уходом Мацея Рыбуса.Отмечается, что красно-белые ведут поиски левого защитника.

23-летний россиянин немецкого происхождения в прошлом сезоне провел за клуб 18 матчей. Его контракт действует до лета 2025 года.

Источник: Metaratings.ru
ФК Спартак (Москва)
Леон Классен
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