«Спартак» не собирается расставаться с Классеном этим летом
«Спартак» сохранит защитника Леона Классена в летнее трансферное окно, сообщает Metaratings.ru.
По данным источника, это обусловлено травмами Томаша Тавареша и уходом Мацея Рыбуса.Отмечается, что красно-белые ведут поиски левого защитника.
23-летний россиянин немецкого происхождения в прошлом сезоне провел за клуб 18 матчей. Его контракт действует до лета 2025 года.
Источник: Metaratings.ru
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