Алдонин сообщил, что с удовольствием бы принял участие в Братском кубке

Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин прокомментировал «СЭ» возможное участие в Братском кубке между армейцами и «Динамо».

«Хочу ли я сыграть в Братском кубке? Это не от меня зависит. Если у ЦСКА возникнет желание, они смогут меня пригласить. Интересно ли мне сыграть в таком матче? В зависимости от состава. Если соберут всех ребят, с кем я играл, то, конечно, с удовольствием приму участие. Это не может быть неинтересно», — сказал Алдонин корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

ЦСКА и «Динамо» проведут 2 матча в рамках Братского кубка: 8 июля команды сыграют на «ВЭБ Арене», а 9 июля — на «ВТБ Арене».