"Спартак" не смог победить "Муру", Адриану забил с пенальти

"Спартак" сыграл вничью с "Мурой" (1:1) в товарищеском матче. Напомним, что красно-белые проводят тренировочный сбор в Турции.

В составе российской команды отличился Луиз Адриану, а гостей отличился Амадей Мароша. Оба футболиста забили с пенальти.

Товарищеский матч

"Спартак" (Москва) – "Мура" (Словения) – 1:1 (1:0)

Голы: Луиз Адриану, 12 - с пенальти (1:0). Мароша, 47 - с пенальти (1:1).

"Спартак": Максименко, Рассказов, Джикия, Боккетти, Комбаров (Айртон, 46), Ломовицкий (Глушенков, 46), Гулиев (Глушаков, 46), Зобнин (Игнатов, 62), Ханни (Мелкадзе, 46), Педро Роша (Ташаев, 46), Луиз Адриану (Зе Луиш, 46).

"Мура": Обрадович, Штурм, Сирк, Лорбек, Перичич, Мароша, Карничник, Шушньяра, Марушко, Коутер, Коус.

Предупреждения: Гулиев, 20. Ломовицкий, 37. Мароша, 43. Айртон, 53. Рассказов, 78.

12 февраля. Белек. Стадион "Maxx Royal Hotel Field A".