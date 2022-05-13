«Спартак» может сыграть в форме Nike в следующем сезоне, несмотря на разрыв сотрудничества с компанией

Коммерческий директор «Спартака» Рустам Махмутов в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал о ситуации с формой команды на сезон 2022/2023.

— Были ли варианты покупать форму Nike старого образца или новых коллекций — работать себе в убыток, но продолжать сотрудничать с фирмой?

— На текущий момент команда играет в продукции компании Nike, также решается вопрос с доставкой формы следующего сезона и ретро-формы, которые уже изготовлены.

Ранее компания Nike прекратила сотрудничество со «Спартаком», техническим спонсором которого является с 2005 года.