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Сегодня, 14:07

«Спартак» может сыграть в форме Nike в следующем сезоне, несмотря на разрыв сотрудничества с компанией

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Читать «СЭ» в

Коммерческий директор «Спартака» Рустам Махмутов в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал о ситуации с формой команды на сезон 2022/2023.

— Были ли варианты покупать форму Nike старого образца или новых коллекций — работать себе в убыток, но продолжать сотрудничать с фирмой?

— На текущий момент команда играет в продукции компании Nike, также решается вопрос с доставкой формы следующего сезона и ретро-формы, которые уже изготовлены.

Ранее компания Nike прекратила сотрудничество со «Спартаком», техническим спонсором которого является с 2005 года.

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3
 Сочи 28 16 4 8 49-29 52
4
 ЦСКА 28 14 5 9 38-28 47
5
 Краснодар 28 13 7 8 40-29 46
6
 Локомотив 28 12 8 8 39-36 44
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 Кр. Советов 28 12 5 11 39-34 41
8
 Ахмат 28 12 2 14 34-37 38
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 Спартак 28 10 7 11 35-38 37
10
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11
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Сочи – Н. Новгород
 - : -
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Уфа – Арсенал
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