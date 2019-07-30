"Спартак" – моя семья". Фернанду попрощался с фанатами красно-белых на русском языке

Полузащитник Фернанду, который во вторник, 30 июля, перешел из "Спартака" в китайский "Бейцзин Гоань", обратился к болельщикам красно-белых. 27-летний бразилец назвал московский клуб своей семьей. К нему присоединились члены его семьи – жена и дети, причем супруга говорила на английском языке с потерянным голосом.

– Привет, все болельщики "Спартака"! Спасибо за все три года, на протяжении которых я был здесь. Мне тяжело, потому что "Спартак" – моя семья. Конечно, тяжело говорить: до свидания. Время, которое я провел здесь, было хорошим. Я всегда буду болельщиком "Спартака". Вперед, "Спартак"! – сказал Фернанду на видео в сториз Instagram-аккаунта московского клуба.

В общей сложности Фернанду провел 98 матчей за "Спартак", забил 12 голов и отдал 10 голевых передач. Вместе с красно-белыми хавбек стал чемпионом России (2016/2017) и обладателем Суперкубка страны (2017).

🔥 Обращение Фернанду к болельщикам "Спартака" pic.twitter.com/CHLAhFQive – СЭ Спартак (@spartak_se) July 30, 2019

"Спартак" объявил об уходе Фернанду