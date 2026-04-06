«Спартак» — «Локомотив»: судья ошибочно не удалил Воробьева

На 69-й минуте матча 23-го тура чемпионата России «Спартак» — «Локомотив» (2:1) судья Инал Танашев ошибочно не вынес предупреждение Дмитрию Воробьеву, который сыграл грубо против Кристофера Ву. Спартаковец обокрал соперника, отобрал у него мяч и получил удар сзади шипами в область ахиллова сухожилия.

Арбитр находился на удалении от места, где произошел фол, и ограничился назначением штрафного удара. Со стороны второго ассистента Рустама Мухтарова, по всей видимости, не последовало подсказки, что нужно показать железнодорожнику желтую карточку. В итоге Воробьев продолжил игру.

Для него предупреждение стало бы вторым в этом матче — первое он получил на 49-й минуте за грубость. Примени Танашев снова дисциплинарную санкцию, Воробьев заработал бы удаление и оставил «Локомотив» в меньшинстве. Евгений Морозов на тот момент еще не был наказан вторым предупреждением.

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