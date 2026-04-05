Защитник «Локомотива» Монтес о поражении от «Спартака»: «Мы совершили ряд ошибок, которые отразились на итоге»

Защитник «Локомотива» Сесар Монтес прокомментировал поражение от «Спартака» (1:2) в матче 23-го тура РПЛ.

— Что стало переломным моментом встречи, когда игра изменилась?

— «Спартаку» стоит отдать должное. И мы совершили ряд ошибок, которые отразились на результате.

«Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России-2025/26 с 44 очками. «Спартак» идет на шестой строчке с 41 очком.