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Кузьмичев: «Спартак» пока играет отрезками»

Виталий Айрапетов
Корреспондент

Владимир Кузьмичев, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, в интервью «СЭ» прокомментировал дерби со «Спартаком» (1:2).

— Хорошее дерби. По сюжету, по накалу матч оправдал ожидания. Игра в целом понравилась. Обилие моментов, подходов. В первые полчаса очень хорошо смотрелся «Локо», который закономерно вышел вперед. Но затем инициатива перешла к «Спартаку». Красно-белые перевернули все в свою пользу.

— Значит, результат закономерен?

— Ну... В концовке у «Локо», конечно, был убойный шанс, когда Денисов спас хозяев после удара Монтеса. Железнодорожники могли вырвать ничью, но надо отдать должное хладнокровию защитника красно-белых.

— Стартовые составы команд чем-то удивили?

— Я бы так не сказал. Галактионов выставил тот же состав, который начинал игру с «Акроном» (5:1). Тут все ожидаемо. Что касается «Спартака», думал, что с первых минут на острие атаки появится Угальде, а не Ливай Гарсия.

— Правы ли те специалисты, которые сейчас хвалят Карседо? Он действительно преобразил «Спартак»: есть и игра, и результат?

— А я бы не спешил петь дифирамбы этому тренеру.

— Почему?

— «Спартак» играет пока все-таки отрезками. Возьмите даже это дерби. Были положительные моменты в игре красно-белых, но возникают и вопросы.

— Какие?

— Первые полчаса матча против «Локо». Ни в коем случае не умаляю заслуг команды Галактионова. Но «Спартак» провел этот отрезок вторым номером при своих болельщиках. Ну... Согласитесь, так себе зрелище. Не очень... При этом ближайшее будущее «Локо» не видится мне безоблачным.

— Из-за дисквалификаций?

— Совершенно верно. Игру с Махачкалой из-за карточек пропустят Воробьев и Морозов. «Динамо» — очень крепкая тренерская команда. Видна рука Вадима Евсеева. Будет непросто.

«Спартак» с 41 очком занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России.

Хуан Карседо.«Не спешил бы хвалить Карседо. Первые полчаса против «Локо» — так себе...» Кузьмичев — о победе «Спартака»

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 10 7 1 2 15-8 22
2
 ЦСКА 10 6 4 0 18-9 22
3
 Краснодар 11 6 4 1 19-13 22
4
 Зенит 10 7 0 3 22-11 21
5
 Спартак 10 6 2 2 17-8 20
6
 Динамо Мх 11 4 1 6 16-21 13
7
 Балтика 10 3 3 4 14-12 12
8
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
9
 Рубин 10 2 6 2 12-12 12
10
 Крылья Советов 11 2 6 3 15-17 12
11
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
12
 Локомотив 11 2 5 4 16-14 11
13
 Ахмат 10 2 5 3 13-13 11
14
 Акрон 11 1 6 4 12-20 9
15
 Факел 11 1 3 7 8-19 6
16
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
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17.10 14:00 Крылья Советов – Факел 1 : 2
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон 1 : 1
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар 3 : 3
18.10 14:00 Зенит – Ахмат - : -
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА - : -
18.10 18:45 Спартак – Рубин - : -
18.10 21:00 Балтика – Ростов - : -
19.10 19:30 Родина – Оренбург - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 8
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 6
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 9 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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