«Спартак» примет «Крылья Советов» в матче 3-го тура Российской премьер-лиги сезона-2024/25 в понедельник, 5 августа. Игра пройдет в Москве на «Лукойл Арене», стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.

Игру в прямом эфире покажет телеканал «Матч Премьер». Трансляция, которая также будет доступна на сайте медиахолдинга на платной основе, начнется за 30 минут до начала встречи.

«Спартак» начал чемпионат с поражения от «Оренбурга» (0:2), а затем обыграл «Химки» (3:1). «Крылья Советов» в стартовых матчах лиги проиграли «Зениту» (0:4) и «Ростову» (1:3).

В сезоне-2023/24 «Спартак» финишировал на пятой строчке турнирной таблицы чемпионата России, а «Крылья Советов» заняли девятое место.