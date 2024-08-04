«Краснодар» впервые за 14 лет в РПЛ ни разу не выиграл в трех первых турах

«Краснодар» на выезде сыграл вничью с «Факелом» в матче третьего тура РПЛ — 0:0.

«Быки» впервые за 14 лет в высшем российском дивизионе начали сезон без побед в трех стартовых матчах, сообщает Opta Sports.

Ранее «Краснодар» сыграл вничью с «Ахматом» (1:1) и махачкалинским «Динамо» (0:0).

Кроме того, команда повторила клубный антирекорд по забитым голам после трех стартовых туров — один мяч. Столько же было только в сезоне-2015/16.

10 августа «Краснодар» на своем поле сыграет с ЦСКА в 4-м туре РПЛ.