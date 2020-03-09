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«Спартак» — «Краснодар»: в ворота красно-белых не назначен пенальти

22:49
«Спартак» — «Краснодар»: в ворота красно-белых не назначен пенальти. «Спартак» — «Краснодар»: в ворота красно-белых не назначен пенальти. «Спартак» — «Краснодар»: в ворота красно-белых не назначен пенальти. «Спартак» — «Краснодар»: в ворота красно-белых не назначен пенальти.
«Спартак» — «Краснодар»: в ворота красно-белых не назначен пенальти.
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На 13-й минуте матча 21-го тура Тинькофф чемпионата России «Спартак» — «Краснодар» (0:1) ошибся арбитр Сергей Лапочкин, не назначивший пенальти в ворота хозяев поля. Его ошибку не исправил видеоарбитр Николай Волошин, не вмешавшийся в действия судьи.

В том моменте после выполнения углового удара, когда мяч был в игре, в штрафной площади «Спартака» его защитник Илья Кутепов ударил Егора Сорокина рукой в лицо и помешал ему совершить удар по воротам. Рефери следовало наказать Кутепова 11-метровым и желтой карточкой. (Александр Бобров)

Спартак — Краснодар

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 21-й тур. «Ростов» — ЦСКА, «Спартак» — «Краснодар» и другие матчи




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