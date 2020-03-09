На 13-й минуте матча 21-го тура Тинькофф чемпионата России «Спартак» — «Краснодар» (0:1) ошибся арбитр Сергей Лапочкин, не назначивший пенальти в ворота хозяев поля. Его ошибку не исправил видеоарбитр Николай Волошин, не вмешавшийся в действия судьи.

В том моменте после выполнения углового удара, когда мяч был в игре, в штрафной площади «Спартака» его защитник Илья Кутепов ударил Егора Сорокина рукой в лицо и помешал ему совершить удар по воротам. Рефери следовало наказать Кутепова 11-метровым и желтой карточкой. (Александр Бобров)