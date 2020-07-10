«Спартак» хотел подписать Астори. Защитника, который умер во сне

Бывший гендиректор «Спартака» Роман Асхабадзе в интервью «СЭ» рассказал, что красно-белые могли подписать защитника Давиде Астори?. 4 марта 2018 года итальянский игрок умер.

— Карпин нам рассказывал, как ездил договариваться с «Кальяри». Итальянский президент сидит-сидит — и вдруг выскакивает в туалет. Возвращается в совсем другом настроении, возбужденный. Может, нюхнул что-то.

— Я тоже там присутствовал. Не берусь предполагать, что именно президент делал в туалете, но был очень нервным. Действительно, постоянно вставал, уходил, возвращался... «Нюхал» ли он, как вы выразились — не знаю! Возможно, выпивал. Тяжелый дядька.

— Не договорились?

— Договорились. Хотели подписать защитника. В последний момент тот передумал, не явился на медобследование. Это Астори, он умер два года назад... Но самые сложные переговоры были не с «Кальяри». (Александр Кружков, Юрий Голышак)

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