«Спартак» — «Химки»: 18-летний форвард красно-белых Мелешин забил первый гол в РПЛ

Нападающий «Спартака» Павел Мелешин забил в матче 14-го тура чемпионата России против «Химок» — 4:0.

На 83-й минуте 18-летний воспитанник красно-белых забил после передачи другого выпускника академии московского клуба Даниила Зорина.

Мелешин забил третий гол в сезоне-2022/23 и первый для себя в РПЛ. До этого футболист отличался только в Кубке России.