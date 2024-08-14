«Спартак» готов заплатить за Глебова 11 миллионов евро

Полузащитник «Ростова» Данил Глебов может продолжить карьеру в «Спартаке», сообщает Metaratings.ru.

По сведениям источника, московский клуб готов заплатить за 24-летнего россиянина 11 миллионов евро. На переход Глебова может повлиять трансфер форварда Александра Соболева в «Зенит», так как в «Спартаке» хотят видеть российский костяк.

В текущем сезоне Глебов провел 6 матчей, в которых забил один гол. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 8 миллионов евро.