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Сегодня, 03:17

Орсато: «Польщен приглашением Москвы, но я отказался»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший арбитр Даниэле Орсато подтвердил, что отказался от работы в экспертно-судейской комиссии российского футбольного союза (РФС).

«Польщен приглашением Москвы, но я отказался по этическим соображениям», — цитирует La Repubblica Орсато.

13 августа РФС объявил о вхождении Орсато в экспертно-судейскую комиссию (ЭСК).

Орсато начал профессиональную карьеру в 2006 году. Итальянец работал на чемпионатах Европы 2020 и 2024 годов и на чемпионате мира 2022-го. Также арбитр был назначен на финал Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Баварией» в 2020-м. В июне 2024 года Орсато завершил карьеру.

Футбол
РФС
Даниэле Орсато
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 Зенит 4 4 0 0 14-0 12
2
 Динамо 4 3 0 1 8-3 9
3
 Локомотив 4 3 0 1 11-5 9
4
 ЦСКА 4 2 1 1 9-3 7
5
 Спартак 4 2 1 1 6-3 7
6
 Пари НН 4 2 0 2 4-7 6
7
 Краснодар 4 1 3 0 3-2 6
8
 Оренбург 4 1 2 1 5-7 5
9
 Ростов 4 1 2 1 4-7 5
10
 Химки 4 1 1 2 5-7 4
11
 Акрон 4 1 1 2 6-7 4
12
 Рубин 4 1 1 2 7-10 4
13
 Кр. Советов 4 1 0 3 3-10 3
14
 Ахмат 4 0 3 1 1-6 3
15
 Динамо Мх 4 0 2 2 1-4 2
16
 Факел 4 0 1 3 1-7 1
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 - : -
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Спартак – Факел
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