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Судейство

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Тукманов — об Орсато в ЭСК: «Уверен, можно смело приглашать Иванова, Левникова и Хусаинова»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший вице-президент РФС Александр Тукманов высказался о приглашении итальянского арбитра Даниэле Орсато в состав экспертно-судейской комиссии РФС.

«Я не знаю, чем руководствовался РФС [принимая решение о назначении Орсато]. Нужны ли нам иностранные специалисты в области судейства? Если они их приглашают для обучения наших судей каким-то новым решениям, которые принимают УЕФА или ФИФА в части судейства, тогда, наверное, да. В качестве, может быть, лекторов, консультантов.

А так я не вижу смысла в приглашении иностранных специалистов для обслуживания наших матчей. У нас своих судей хватает. Я уверен, что можно смело приглашать и Валентина Иванова, хоть он сейчас и работает в Катаре, и Николая Левникова, и Сергея Хусаинова — людей с колоссальным опытом. У нас есть судьи, которые могли бы передавать свой опыт молодым», — приводит слова Тукманова Vprognoze.ru.

Источник: Vprognoze.ru
Александр Тукманов
Даниэле Орсато
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