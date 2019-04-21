"Спартак" - "Енисей": Торбинский и Зотов - в запасе гостей

Стал известен состав "Енисея" на матч 24-го тура чемпионата России против "Спартака". Воспитанники красно-белых Александр Зотов и Дмитрий Торбинский начнут встречу в запасе.

Полностью заявка красноярцев выглядит следующим образом: Нестеренко - Ятченко, Гаджибеков, Грицаенко, Кичин - Огуде, Сарр - Данченко, Семакин, Савичев - Соболев; запасные - Юрченко, Едапин, Рожков, Торбинский, Комолов, Комков, Зотов, Хубулов, Костюков, Кутьин, Саркисов.

"Спартак" - "Енисей": чемпионат России по футболу, премьер-лига, 24-й тур, онлайн-трансляция матча, начало - в 19.00 (мск)