«Спартак» два года не проигрывает в дерби

В 14 последних московских дерби «Спартак» неизменно набирает очки.

В последний раз красно-белые уступали соперникам из Москвы в августе 2022 года. Тогда неудачей для команды Гильермо Абаскаля завершилась поездка в Петровский парк.

С тех пор спартаковцы одержали восемь побед над соседями при шести ничьих. В октябре ЦСКА был очень близок к тому, чтобы прервать удачную серию самого принципиального соперника, но Хесус Медина в добавленное время смог сравнять счет.

Все московские дерби «Спартака» с начала чемпионата-2022/23

Дата Стадион Тренер Матч Голы 20.08.2022 ВТБ Арена Гильермо Абаскаль Динамо — 0:1 Тюкавин 18.09.2022 Лукойл Арена Гильермо Абаскаль Локомотив — 1:0 Соболев 16.10.2022 ВЭБ Арена Гильермо Абаскаль ЦСКА — 2:2 Зиньковский, Соболев — Чалов-2 30.10.2022 Лукойл Арена Гильермо Абаскаль Торпедо — 1:0 Промес 12.11.2022 РЖД Арена Гильермо Абаскаль Локомотив — 2:1 Промес, Пруцев — Изидор 08.04.2023 Лукойл Арена Гильермо Абаскаль Динамо — 3:3 Соболев-2, Бальде — Захарян, Соболев, в свои ворота, Макаров 15.04.2023 Лужники Гильермо Абаскаль Торпедо — 2:1 Бальде, Зобнин — Стефанович 21.05.2023 Лукойл Арена Гильермо Абаскаль ЦСКА — 2:1 Промес-2 — Медина 23.09.2023 Лукойл Арена Гильермо Абаскаль Динамо — 1:0 Бонгонда 08.10.2023 Лукойл Арена Гильермо Абаскаль ЦСКА — 2:2 Промес, Медина — Гайич-2 05.11.2023 РЖД Арена Гильермо Абаскаль Локомотив — 1:1 Зиньковский — Дзюба 07.04.2024 ВТБ Арена Гильермо Абаскаль Динамо — 2:1 Соболев-2 — Чавес 25.04.2024 ВЭБ Арена Владимир Слишкович ЦСКА — 0:0 - 28.04.2024 Лукойл Арена Владимир Слишкович Локомотив — 3:2 Бонгонда, Медина, Хлусевич — Сулейманов, Сарвели 22.09.2024 Лукойл Арена Деян Станкович Динамо — 2:2 Угальде, Барко — Тюкавин-2

Итого: +8=6-1, мячи 24-17.