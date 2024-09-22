«Спартак» два года не проигрывает в дерби
В 14 последних московских дерби «Спартак» неизменно набирает очки.
В последний раз красно-белые уступали соперникам из Москвы в августе 2022 года. Тогда неудачей для команды Гильермо Абаскаля завершилась поездка в Петровский парк.
С тех пор спартаковцы одержали восемь побед над соседями при шести ничьих. В октябре ЦСКА был очень близок к тому, чтобы прервать удачную серию самого принципиального соперника, но Хесус Медина в добавленное время смог сравнять счет.
Все московские дерби «Спартака» с начала чемпионата-2022/23
|
Дата
|
Стадион
|
Тренер
|
Матч
|
Голы
|
20.08.2022
|
ВТБ Арена
|
Гильермо Абаскаль
|
Динамо — 0:1
|
Тюкавин
|
18.09.2022
|
Лукойл Арена
|
Гильермо Абаскаль
|
Локомотив — 1:0
|
Соболев
|
16.10.2022
|
ВЭБ Арена
|
Гильермо Абаскаль
|
ЦСКА — 2:2
|
Зиньковский, Соболев — Чалов-2
|
30.10.2022
|
Лукойл Арена
|
Гильермо Абаскаль
|
Торпедо — 1:0
|
Промес
|
12.11.2022
|
РЖД Арена
|
Гильермо Абаскаль
|
Локомотив — 2:1
|
Промес, Пруцев — Изидор
|
08.04.2023
|
Лукойл Арена
|
Гильермо Абаскаль
|
Динамо — 3:3
|
Соболев-2, Бальде — Захарян, Соболев, в свои ворота, Макаров
|
15.04.2023
|
Лужники
|
Гильермо Абаскаль
|
Торпедо — 2:1
|
Бальде, Зобнин — Стефанович
|
21.05.2023
|
Лукойл Арена
|
Гильермо Абаскаль
|
ЦСКА — 2:1
|
Промес-2 — Медина
|
23.09.2023
|
Лукойл Арена
|
Гильермо Абаскаль
|
Динамо — 1:0
|
Бонгонда
|
08.10.2023
|
Лукойл Арена
|
Гильермо Абаскаль
|
ЦСКА — 2:2
|
Промес, Медина — Гайич-2
|
05.11.2023
|
РЖД Арена
|
Гильермо Абаскаль
|
Локомотив — 1:1
|
Зиньковский — Дзюба
|
07.04.2024
|
ВТБ Арена
|
Гильермо Абаскаль
|
Динамо — 2:1
|
Соболев-2 — Чавес
|
25.04.2024
|
ВЭБ Арена
|
Владимир Слишкович
|
ЦСКА — 0:0
|
-
|
28.04.2024
|
Лукойл Арена
|
Владимир Слишкович
|
Локомотив — 3:2
|
Бонгонда, Медина, Хлусевич — Сулейманов, Сарвели
|
22.09.2024
|
Лукойл Арена
|
Деян Станкович
|
Динамо — 2:2
|
Угальде, Барко — Тюкавин-2
Итого: +8=6-1, мячи 24-17.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|9
|7
|2
|0
|22-2
|23
|
2
|Краснодар
|9
|6
|3
|0
|16-5
|21
|
3
|Локомотив
|9
|7
|0
|2
|22-13
|21
|
4
|Динамо
|9
|5
|2
|2
|17-10
|17
|
5
|Спартак
|9
|4
|4
|1
|13-6
|16
|
6
|ЦСКА
|9
|4
|2
|3
|16-6
|14
|
7
|Ростов
|9
|3
|3
|3
|13-15
|12
|
8
|Рубин
|9
|3
|2
|4
|12-15
|11
|
9
|Динамо Мх
|9
|2
|4
|3
|4-7
|10
|
10
|Кр. Советов
|8
|3
|0
|5
|8-13
|9
|
11
|Акрон
|9
|2
|2
|5
|12-18
|8
|
12
|Пари НН
|9
|2
|1
|6
|7-18
|7
|
13
|Оренбург
|9
|1
|4
|4
|11-17
|7
|
14
|Химки
|9
|1
|4
|4
|9-16
|7
|
15
|Факел
|9
|1
|2
|6
|4-17
|5
|
16
|Ахмат
|8
|0
|5
|3
|6-14
|5
|21.09
|14:00
|
Акрон – Краснодар
|2 : 5
|21.09
|16:30
|
Зенит – Факел
|3 : 1
|21.09
|19:00
|
Рубин – ЦСКА
|1 : 1
|22.09
|14:15
|
Химки – Оренбург
|0 : 0
|22.09
|16:30
|
Спартак – Динамо
|2 : 2
|22.09
|16:30
|
Ростов – Динамо Мх
|0 : 0
|22.09
|19:00
|
Пари НН – Локомотив
|1 : 3
|23.09
|18:30
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|7
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|6
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|5
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|6
|1
|1
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|7
|1
|1