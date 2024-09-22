Источник: ЦСКА хочет сбить зарплату в переговорах с Пьяничем

Представители боснийского полузащитника Миралема Пьянича ведут активные переговоры с ЦСКА.

Как сообщает Sport24 со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, стороны обсуждают контракт по схеме «1+1». При этом армейцы не хотят платить возрастному футболисту зарплату больше своих лидеров команды, поэтому пытаются снизить ее.

Отмечается, что в случае успешного согласования всех условий, сделка должна быть закрыта на следующей неделе — 24 или 25 сентября.

Пьянич с 2022 года выступает за «Шарджу». Всего на счету 34-летнего футболиста 61 матч за эмиратский клуб, в которых он отметился 5 голами и 16 результативными передачами.

Ранее в своей карьере полузащитник выступал за «Барселону», «Ювентус», «Рому» и другие команды.