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Сегодня, 21:28

Источник: ЦСКА хочет сбить зарплату в переговорах с Пьяничем

Алина Савинова
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Представители боснийского полузащитника Миралема Пьянича ведут активные переговоры с ЦСКА.

Как сообщает Sport24 со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, стороны обсуждают контракт по схеме «1+1». При этом армейцы не хотят платить возрастному футболисту зарплату больше своих лидеров команды, поэтому пытаются снизить ее.

Отмечается, что в случае успешного согласования всех условий, сделка должна быть закрыта на следующей неделе — 24 или 25 сентября.

Пьянич с 2022 года выступает за «Шарджу». Всего на счету 34-летнего футболиста 61 матч за эмиратский клуб, в которых он отметился 5 голами и 16 результативными передачами.

Ранее в своей карьере полузащитник выступал за «Барселону», «Ювентус», «Рому» и другие команды.

Источник: Sport24
Миралем Пьянич
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ФК ЦСКА (Москва)
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 Краснодар 9 6 3 0 16-5 21
3
 Локомотив 9 7 0 2 22-13 21
4
 Динамо 9 5 2 2 17-10 17
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 Спартак 9 4 4 1 13-6 16
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 ЦСКА 9 4 2 3 16-6 14
7
 Ростов 9 3 3 3 13-15 12
8
 Рубин 9 3 2 4 12-15 11
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 Динамо Мх 9 2 4 3 4-7 10
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