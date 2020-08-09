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«Спартак», «Динамо» и «Зенит» продолжат играть без титульного спонсора РПЛ на футболках

14:25
«Спартак» выступает без нашивок Тинькофф-чемпионата России. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
«Спартак» выступает без нашивок Тинькофф-чемпионата России. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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По информации «СЭ», в новом сезоне Тинькофф-РПЛ на форме трех клубов не будет размещено полноценное название чемпионата. У «Спартака», «Динамо» и «Зенита» контракты с другими банками.

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В прошлом сезоне только у этих трех клубов не было нашивок на рукаве игровой формы. В текущем розыгрыше на футболках этих команд появится эмблема РПЛ, но не будет надписи «Тинькофф».

Ранее президент лиги Сергей Прядкин говорил, что «Спартака», «Динамо» и «Зенита» будут играть без упоминания на форме титульного спонсора чемпионата только до конца сезона 2019/2020. В лиге объяснили, что теперь поблажки будет действовать и в новом сезоне.

— На момент подписания контракта лиги с Тинькофф у трёх клубов были действующие контракты с партнёрами из категории банковских и финансовых услуг. Договор с титульным партнёром допускает некоторые исключения в таких случаях, частично они сохранились и в новом сезоне, — заявили «СЭ» в пресс-службе РПЛ.

Этим летом ЦСКА также заключил спонсорский контракт с банком. Но для них послаблений уже не будет.

— Все исключения были оговорены на момент подписания контракта с титульным партнёром, других исключений договор не предусматривает, — резюмировали «СЭ» в пресс-службе РПЛ. (Севастиан Терлецкий)

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