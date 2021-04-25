Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Уфа» — «Сочи»: Кротов отыграл один гол

14:21
Теги:

Полузащитник «Уфы» Вячеслав Кротов отыграл один мяч в матче 27-го тура Тинькофф РПЛ с «Сочи» (1:2, первый тайм).

Счет был открыт на 8-й минуте Данилом Прохиным, спустя 6 минут форвард Антон Заболотный удвоил преимущество сочинской команды. Хавбек хозяев Кротов отметился голом на 19-й минуте игры.

Уфа — Сочи

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

В финале мы ждали огня, а получили извержение вулкана! ЦСКА спасся за доли секунды, но пропустил в овертайме
Главу УФСИН по Забайкальскому краю застрелили на охоте
Били прикладом автомата: массовая драка произошла в Москве
Земан назвал причины высылки российских дипломатов из Чехии

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд