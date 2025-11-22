«Спартак» — ЦСКА: Кругового заменили из-за травмы на 11-й минуте

Защитнику ЦСКА Данилу Круговому из-за повреждения потребовалась вынужденная замена в матче против «Спартака» в 16-м туре РПЛ.

На 11-й минуте Кругового заменил Матия Попович. За несколько минут до этого Круговой столкнулся с голкипером «Спартака» Александром Максименко при выходе один на один.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи.