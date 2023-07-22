Леонченко — о ничьей с «Рубином»: «Сложный получился матч. Пропустили на первых минутах необязательный гол»
Генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко прокомментировал ничью с «Рубином» (2:2) в матче первого тура РПЛ.
— Старт сезона. Как оцените матч?
— Команда играла до конца. Действительно сложный получился матч. Пропустили на первых минутах необязательный гол, дважды отыгрывались. Одно очко взяли. Конечно, рассчитывали порадовать болельщиков и себя. Но так сложилось.
— Идет ли поиск центрального защитника?
— Главный тренер все объяснил на пресс-конференции. Могу отметить только от себя, что пара Фассон-Морозов впервые играла в официальном матче. Фассон пропустил целый сезон. Это был его первый полноценный матч.
— Будущее Раконьяца?
— Все зависит от футболистов.
— Заявленная цель на сезон — место в тройке и финал Кубка России. Это выполнимо?
— Я точно знаю, что команда будет от игры к игре прибавлять. Работа на сборах проделана действительно хорошая. И сомнений в том, что все футболисты будут прогрессировать, у меня нет.
— «Локомотив» несколько недель назад объявил о расставании с Максимом Мишаткиным. Почему это произошло?
— В прошлом году мы делали премию для наших тренеров, именно за подготовку игроков в системе, следили, кто в каком возрасте был из людей, которые сыграли в основном составе. Большой вклад, но хочу сказать, что и в академии, и в молодежной команде, и в основной воспитывает в первую очередь клуб. Решение очень простое и понятное. Мы из своей системы подняли тренера Вашкевича, который работал с 2005 годом, добился успехов. Те же Щетинин и Раков уже в основном составе, выходили на поле. Он с ними работал, поэтому со всех точек зрения, в первую очередь, с профессиональной это оправданный шаг.
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|Краснодар
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2
|Зенит
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|0
|0
|2-0
|3
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3
|Урал
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
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4
|Рубин
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
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5
|Локомотив
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
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6
|Факел
|0
|0
|0
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|0-0
|0
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7
|Балтика
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|0
|0
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|0-0
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8
|Кр. Советов
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|0-0
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9
|Ростов
|0
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|0-0
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10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|ЦСКА
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
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15
|Динамо
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
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16
|Пари НН
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|21.07
|19:00
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Динамо – Краснодар
|1 : 3
|22.07
|13:00
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Урал – ЦСКА
|2 : 1
|22.07
|15:15
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Пари НН – Зенит
|0 : 2
|22.07
|17:30
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Локомотив – Рубин
|2 : 2
|22.07
|20:00
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
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Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
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Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
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Сочи – Балтика
|- : -
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Матео Кассьерра
Зенит
|2
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Тимур Аюпов
Урал
|1
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Жуан Батчи
Краснодар
|1
|П
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Зелимхан Бакаев
Зенит
|1
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Вячеслав Караваев
Зенит
|1
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Эдуард Сперцян
Краснодар
|1
|И
|К
|Ж
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Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|1
|1
|0
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Зелимхан Бакаев
Зенит
|1
|0
|1
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Адольфо Гайч
ЦСКА
|1
|0
|1