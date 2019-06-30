19:32 | Футбол — РПЛ

"Спартак" - ЦСКА: армейцы сравняли счет благодаря автоголу

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ЦСКА сравнял счет в матче Кубка Париматч Премьер против "Спартака". Гол в свои ворота на 27-й минуте забил хавбек Александр Ломовицкий

 

Спартак - ЦСКА

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