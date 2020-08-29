В субботу стартует шестой тур Российской премьер-лиги. Так, «Спартак» в случае победы над «Арсеналом» возглавит таблицу чемпионата России.

Игра москвичей и туляков начнется в 18.30, а сразу после нее журналисты «СЭ» Константин Алексеев и Наталья Юрина обсудят эту игру и предстоящие в этом туре встречи, главной из которых будет встреча «Локо» и «Зенита» в Москве.

Также обсудим скандал с арбитром Алексеем Еськовым, который провалил проверку на полиграфе после матча «Сочи» — «Спартак» и теперь может закончить с судейством.