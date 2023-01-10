Исполнительный директор «Химок»: «Футболисты, которые не поехали с командой на сбор, не обязательно покинут ее»

Исполнительный директор «Химок» Николай Оленев прокомментировал «СЭ» уход Дениса Глушакова и Ильи Кухарчука из команды.

«Команду покидает восемь-девять футболистов? О такой информации преждевременно говорить. Команда и тренерские штаб сконцентрированы на первых сборах, по итогам которых станет понятно, как дальше будет строиться наш состав. Мы действительно расторгли трудовой договор с Кухарчуком и Глушаковым по соглашению сторон. Те футболисты, которые не поехали с командой на сбор в Турции, необязательно покинут ее. У них действующие контракты и в конце январе мы определимся с составом, кто придет, а кто уйдет из клуба», — сказал Оленев «СЭ».

«Химки» занимают 15-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 12 очков в 17 матчах.