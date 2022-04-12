Терюшков заявил, что приход Юрана помог уладить все конфликты в «Химках»

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков рассказал о текущем положении в клубе.

«У нас в «Химках» никогда конфликтов не было. С приходом Юрана они вообще сошли на ноль. И по финансированию у нас все нормально. А в пятницу был какой-то вброс, который не соответствует действительности.

Что касается Мирзова, то сегодня будет понятно по его травме. В воскресенье было восстановление, а в понедельник выходной. Жирков тоже готовится в основной группе. Надеемся, что он будет выходить на какой-то промежуток времени, помогать команде.

Запрет на регистрацию новичков — это чисто техническая история, которая произошла из-за недосмотра. Так что ничего серьезного, скоро все будет нормально», — приводит Sport24 слова Терюшкова.

Перед матчем 24-го тура Тинькофф РПЛ между «Химками» и ЦСКА (4:2) сообщалось, что у ряда футболистов подмосковной команды есть конфликт с главным тренером команды Сергеем Юраном. Позднее Юран и руководство клуба опровергло эту информацию.