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Терюшков заявил, что приход Юрана помог уладить все конфликты в «Химках»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков рассказал о текущем положении в клубе.

«У нас в «Химках» никогда конфликтов не было. С приходом Юрана они вообще сошли на ноль. И по финансированию у нас все нормально. А в пятницу был какой-то вброс, который не соответствует действительности.
Что касается Мирзова, то сегодня будет понятно по его травме. В воскресенье было восстановление, а в понедельник выходной. Жирков тоже готовится в основной группе. Надеемся, что он будет выходить на какой-то промежуток времени, помогать команде.
Запрет на регистрацию новичков — это чисто техническая история, которая произошла из-за недосмотра. Так что ничего серьезного, скоро все будет нормально», — приводит Sport24 слова Терюшкова.

Перед матчем 24-го тура Тинькофф РПЛ между «Химками» и ЦСКА (4:2) сообщалось, что у ряда футболистов подмосковной команды есть конфликт с главным тренером команды Сергеем Юраном. Позднее Юран и руководство клуба опровергло эту информацию.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-04-12-teryushkov-konflikty-v-khimkakh-soshli-na-nol-s-prikhodom-yurana
Сергей Юран
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