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Цорн считает, что Тедеско добился со «Спартаком» максимального результата на данный момент

14:00
Доменико Тедеско. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Доменико Тедеско. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Бывший генеральный директор «Спартака» Томас Цорн считает, что Доменико Тедеско добился с командой максимально возможного результата, заняв второе место в чемпионате России.

«Думаю, это максимум того, чего можно было ждать от команды, — сказал Цорн в интервью «СЭ». — И, учитывая все обстоятельства, вспоминая, как все произошло, считаю, это очень хороший результат. Если исходить из задач, которые ставились передо мной на сезон-2020/21 в бытность гендиректором клуба, — это попадание минимум в квалификацию Лиги чемпионов. Два года назад это было третье место в РПЛ, сейчас в квалификацию отправляется второе место. Минувший сезон был первым полноценным для Доменико Тедеско. Так что серебряные медали — это очень хорошо».

«Спартак», сыграв 16 мая с «Ахматом» вничью (2:2), занял второе место в РПЛ и обеспечил себе участие в квалификации Лиги чемпионов. Доменико Тедеско покинул тренерский пост по истечении контракта, не став его продлевать по личным причинам.

(Артем Калинин)

Полное интервью Томаса Цорна читайте здесь

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