"Совпадение? Не думаю". "Рубин" иронично отреагировал на то, что Азмун стал лучшим игроком 18-го тура РПЛ

"Рубин" в шуточной форме отреагировал на тот факт, что нападающий "Зенита" Сердар Азмун был признан лучшим игроком 18-го тура РПЛ.

В ответ на сообщение российской премьер-лиги в Твиттере пресс-служба казанцев прислала мем: "Совпадение? Не думаю". На что лига ответила гифкой с вопросом: "Что с вами не так?". "Рубин" отреагировал шуточной картинкой с нападающим Артуром Сагитовым с подписью "Как бы то ни было, Азмун – в прошлом! Теперь Сагитов!".

Напомним, Сагитов был признан лучшим игроком встречи 18-го тура чемпионата России с "Ахматом" по версии болельщиков казанцев.

🎉 Подводим итоги совместного голосования Российской Премьер-Лиги, а также телеканалов @matchpremier и МАТЧ ТВ: лучшим игроком 18-го тура стал Сердар Азмун!



📊 Нападающий "Зенита" набрал 16 393 голоса (44%) пользователей ВКонтакте!#ИгрокТура #Зенит #Азмун pic.twitter.com/ineZbu7CyS – Российская Премьер-Лига (@rfpl) 5 марта 2019 г.

Как бы то ни было, Азмун – в прошлом!🔚



Теперь Сагитов – 👑🦁! pic.twitter.com/hirpV5tZNW – "Рубин" Казань (@fcrk) 5 марта 2019 г.

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