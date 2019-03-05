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"Совпадение? Не думаю". "Рубин" иронично отреагировал на то, что Азмун стал лучшим игроком 18-го тура РПЛ

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"Рубин" в шуточной форме отреагировал на тот факт, что нападающий "Зенита" Сердар Азмун  был признан лучшим игроком 18-го тура РПЛ.

В ответ на сообщение российской премьер-лиги в Твиттере пресс-служба казанцев прислала мем: "Совпадение? Не думаю". На что лига ответила гифкой с вопросом: "Что с вами не так?". "Рубин" отреагировал шуточной картинкой с нападающим Артуром Сагитовым с подписью "Как бы то ни было, Азмун – в прошлом! Теперь Сагитов!".

Напомним, Сагитов был признан лучшим игроком встречи 18-го тура чемпионата России с "Ахматом" по версии болельщиков казанцев.

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