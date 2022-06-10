Ярцев: «Уход Бакаева — потеря для «Спартака»

Бывший главный тренер «Спартака» Георгий Ярцев на мероприятии в честь 100-летия «Спартака» поделился мнением об уходе полузащитника Зелимхана Бакаева.

«Безусловно, это потеря. Один тренер видел а нем лидера, я тоже видел. Но в последние моменты его все время меняли. Я говорил с Бакаевым. Он адекватный парень, который все понимает. Переход в «Зенит»? Мне не обидно. Это человек, который не пригодился в этой команде и выбирает себе другую. Это его выбор. По составу в «Зените» не думаю, что он сядет на лавку», — сказал Ярцев.

Ранее сообщалось, что 25-летний Бакаев, который покинул «Спартак» на правах свободного агента, может продолжить карьеру в «Зените».