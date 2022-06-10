Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 12:32

Ярцев: «Уход Бакаева — потеря для «Спартака»

Мария Куцубеева
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Бывший главный тренер «Спартака» Георгий Ярцев на мероприятии в честь 100-летия «Спартака» поделился мнением об уходе полузащитника Зелимхана Бакаева.

«Безусловно, это потеря. Один тренер видел а нем лидера, я тоже видел. Но в последние моменты его все время меняли. Я говорил с Бакаевым. Он адекватный парень, который все понимает. Переход в «Зенит»? Мне не обидно. Это человек, который не пригодился в этой команде и выбирает себе другую. Это его выбор. По составу в «Зените» не думаю, что он сядет на лавку», — сказал Ярцев.

Ранее сообщалось, что 25-летний Бакаев, который покинул «Спартак» на правах свободного агента, может продолжить карьеру в «Зените».

Зелимхан Бакаев
ФК Спартак (Москва)
Георгий Ярцев
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Загитова гонится за Плющенко: кто дольше всех не объявляет об уходе из спорта и с какой целью?
Нефтяной бизнес, скандальный снос дома и 15 месяцев без хоккея. Как живет Павел Дацюк, который все еще не завершил карьеру
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
Писарев: «Я за отечественных специалистов в «Спартаке»
Кафельников — о новом тренере «Спартака»: «По барабану! Пока не будет коренных изменений, меня это не интересует»
Писарев — об Абаскале в «Спартаке»: «Может он и хороший тренер, но тут вопрос философии»
Советник Федуна Камоцци: — о Ваноли: «Он замечательный тренер. Я горд тем, что предложил его «Спартаку»
«Нижний Новгород» продлил контракта с Нигматуллиным до 2024 года
Добро пожаловать в ад, мистер Абаскаль. «Спартак» назначил нового тренера
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Нижний Новгород» продлил контракта с Нигматуллиным до 2024 года

Советник Федуна Камоцци: — о Ваноли: «Он замечательный тренер. Я горд тем, что предложил его «Спартаку»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости