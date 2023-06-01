Совет директоров «Спартака» запланировал встречу с игроками на 4 июня

4 июня состоится встреча совета директоров «Спартака» с футболистами команды, сообщает Metaratings.

По информации источника, на ней будут присутствовать генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков, спортивный директор Пол Эшуорт и члены совета директоров.

«Спартак» с 55 очками идет на третьей строчке после 29 туров РПЛ. В последнем туре команда Гильермо Абаскаля сыграет с «Крыльями Советов». Игра пройдет 3 июня.