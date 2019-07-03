Совет директоров "Динамо" назвал усиление атаки приоритетом в трансферной кампании

Состоялось заседание совета директоров "Динамо"​ под руководством председателя Юрия Соловьева, сообщает официальный сайт клуба. В чисе основных вопросов повестки дня обсуждались принципы и критерии формирования клубного менеджмента и футбольной команды, заключение трансферных контрактов и договоров с игроками и тренерским штабом клуба, а также летняя трансферная кампания, приоритетом которой на данный момент является усиление атакующей линии.

Также были согласованы параметры концепции развития и финансирования академии "Динамо" имени Льва Яшина.

В состав Совета директоров вошли также Генеральный директор АО "ФК "Динамо-Москва" Юрий Белкин, председатель Ассоциации юристов России, доктор юридических наук Сергей Степашин, член правления ПАО "Банк ВТБ" Дмитрий Пьянов и советник первого заместителя президента-председателя правления ПАО "Банк ВТБ" Дмитрий Гафин.