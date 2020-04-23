Сотый гол Кержакова. У него сложная история

14 лет назад Александр Кержаков забил свой 100-й мяч в карьере. «Зенит» поздравил форварда с этим событием.

— Ого! Нужно отметить, — отметил Кержаков.

Официальные празднования 100-го гола начались 15 апреля, когда Кержаков поразил ворота «Луча-Энергии». Позже выяснилось, что в матче Кубка УЕФА против «Грассхопера» в 2002 году мяч записали не на Кержакова, а на Валентина Филатова. Сотый мяч Александр забил в ворота «Спартака» из Нальчика.

Ничего необычного, просто сотый гол в карьере Александра Кержакова.



23 апреля 2006 года, Нальчик, приступ ностальгии обеспечен ? pic.twitter.com/cg0wExJbl4 — Спорт-Экспресс (@sportexpress) April 23, 2020

Кержаков — лучший бомбардир в истории российского футбола (233 гола). Он является лучшим бомбардиром в истории «Зенита» (161 гол) и сборной России (30 голов). Он занимает третье место в списке Клуба Григория Федотова, уступая Олегу Блохину и Олегу Протасову.