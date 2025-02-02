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Сегодня, 13:00

Избран новый исполком РФС, Федун не вошел в состав комитета

Руслан Минаев
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Леонид Федун.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

На внеочередной конференции Российского футбольного союза (РФС) избрали новый состав исполкома.

По итогам голосования в новый состав комитета РФС вошли 24 человека: Александр Алаев, Наиль Измайлов, Григорий Иванов, Ахмед Айдамиров, Арташес Арутюнянц, Дмитрий Гафин, Борис Ротенберг, Владимир Афанасьев, Михаил Бочкарев, Николай Голубев, Владимир Евтушенко, Лом-Али Ибрагимов, Алексей Комаров, Владимир Крысин, Эдуард Малый, Александр Бельский, Никита Симонян, Александр Старцев, Александр Зотов, Михаил Гершкович, Александр Мирзоян, Евгений Гинер, Игорь Каменской, Полина Юмашева. По специальным квотам избраны Павел Каманцев и Денис Соловьев.

Ранее в ходе внеочередной конференции на пост президента РФС был переизбран Александр Дюков.

В состав исполкома не попал бывший владелец «Спартака» Леонид Федун. В октябре 2024-го Дюков говорил, что все члены исполкома РФС, кроме Федуна, принимают активное участие в жизни комитета, а в апреле указывал на то, что экс-владелец «Спартака» неоднократно пропускает заседания.

РФС
Леонид Федун
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«Штутгарт» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
ПСВ — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Брест» — «Реал»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Зальцбург» — «Атлетико»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» — «Шахтер»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
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«Штурм» — «Лейпциг»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «Аталанта»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Монако»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Слован»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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28.02 19:00
Динамо Мх – Локомотив
 - : -
1.03 14:00
Пари НН – Акрон
 - : -
1.03 16:30
Зенит – ЦСКА
 - : -
1.03 19:00
Ахмат – Рубин
 - : -
1.03 19:30
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
Химки – Факел
 - : -
2.03 16:30
Спартак – Оренбург
 - : -
2.03 19:30
Ростов – Динамо
 - : -
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Манфред Угальде

Манфред Угальде

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Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 10
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 9
П
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Бителло

Динамо

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Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
И К Ж
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Муталип Алибеков

Динамо Мх

 9 1 1
Данила Прохин

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