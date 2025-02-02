Источник: защитник «Лануса» Касерес станет игроком «Динамо»

Защитник «Лануса» Хуан Касерес станет игроком «Динамо», сообщает журналист Уриэль Лугт.

По информации источника, московский клуб планирует выкупить 100 процентов прав на игрока и заключить с ним контракт на четыре года. Другие подробности сделки пока не раскрываются.

Всего на счету 24-летнего парагвайца 67 матчей за «Ланус», в которых он отметился одним голом и четырьмя результативными передачами.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 1 миллион евро.