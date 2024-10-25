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Сегодня, 17:07

Дюков: «Все, кроме Федуна, принимают активное участие в жизни исполкома РФС»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Леонид Федун.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Президент РФС Александр Дюков ответил на вопрос о возможном исключении экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна из состава исполкома.

— Довольны ли вы тем как работает исполком? Участвует ли Леонид Федун в заседаниях?

— Считаю, что исполком работает эффективно. В начале года было принято много стратегических решений, программ и проектов, которые мы реализуем. Члены исполкома, все, кроме Леонида Арнольдовича, принимают активное участие в жизни РФС.

Президент РФС Александр Дюков. «Встречался с руководителями нескольких европейских федераций, обсуждали возможность игр». Пресс-конференция Дюкова

РФС
Александр Дюков
Леонид Федун
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