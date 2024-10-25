Дюков: «Все, кроме Федуна, принимают активное участие в жизни исполкома РФС»

Президент РФС Александр Дюков ответил на вопрос о возможном исключении экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна из состава исполкома.

— Довольны ли вы тем как работает исполком? Участвует ли Леонид Федун в заседаниях?

— Считаю, что исполком работает эффективно. В начале года было принято много стратегических решений, программ и проектов, которые мы реализуем. Члены исполкома, все, кроме Леонида Арнольдовича, принимают активное участие в жизни РФС.