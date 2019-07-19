Сослан Джанаев - о сборной России: "Все в моих руках – в прямом и переносном смысле"

32-летний вратарь "Сочи" Сослан Джанаев, прежде выступавший за "Спартак", "Ростов", "Рубин" и польский "Медзь", стал героем рубрики "Разговор по пятницам". Голкипер признался, что рассчитывает на вызов в сборную России​.

– Что говорите себе теперь, когда очутились в "Сочи"? С мечтой о чемпионстве попрощались?

– Ни в коем случае! Мне же не сорок лет.

– 32 – тоже немало.

– Для вратаря – не возраст. И "Сочи" не спешите сбрасывать со счетов. Команда у нас крепкая.

– Крепкая, да не для больших задач.

– Посмотрим. Жизнь полна сюрпризов. Когда два с лишним года я не играл в официальных матчах, разве мог подумать, что вскоре с "Ростовом" буду бороться за золото, побеждать в Лиге чемпионов "Аякс" и "Баварию"?! Тогда все это казалось даже нереальнее, чем сейчас.

– А сборная? Неужели из "Сочи" туда попасть реально?

– Почему нет? В прошлом сезоне "Динамо" одной ногой было в стыках, но Шунин показывал хорошую игру и вызывался в сборную. Да и мой польский этап не остался без внимания Черчесова. Пусть команда вылетела, но меня включили в расширенный список. Дали понять, что следят за мной, я по-прежнему в обойме. Так что все в моих руках – в прямом и переносном смысле. (Юрий Голышак, Александр Кружков)

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