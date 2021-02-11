Леонченко рассказал, приглашал ли на работу в «Локомотив» Асхабадзе

Гендиректор «Локомотива» Владимир Леонченко дал первое на новом посту большое интервью обозревателю «СЭ» Игорю Рабинеру, в котором рассказал о том, верна ли опубликованная в Telegram-каналах информация о том, что он приглашал на должность исполнительного директора бывшего генерального директора «Спартака» Романа Асхабадзе, а на пост спортивного директора — уже занимавшего его в «Локомотиве» Кирилла Котова.

— Насколько верна информация, что вы хотели привести исполнительным директором в «Локомотив» Романа Асхабадзе, а спортивным — Кирилла Котова, но наверху РЖД не дали добро ни на одну из этих кандидатур?

— Неверна. Мы действительно полтора года работали вместе с Асхабадзе. Это большой профессионал, и мне было очень комфортно с ним сотрудничать. Если честно, у нас долго не было возможности брать в «Факел» спортивного директора. Действовал антикризисный менеджмент, и только когда ситуация стала нормализовываться, появился Котов. Это произошло в момент, когда выросла нагрузка, потому что заработала академия и появилась молодежная команда, которая играет во втором дивизионе. Но вариант с приглашением Асхабадзе в «Локомотив» не рассматривался.

— Почему?

— В Воронеже серьезный и перспективный проект. Роман продолжает его реализовывать.

— Кому, по-вашему, было выгодно вбрасывать такую информацию?

— Мы сегодня уже не раз затрагивали фейковые новости в Telegram-каналах. Это просто одна из них. В той же манере у меня пытались брать интервью после конференции РФС, и мне это не совсем понравилось. Все знают, что я не просто могу и люблю общаться с прессой, но и сам работал в этой сфере — телекомментатором. После трех лет на телевидении прекрасно знаю, что это такое, и понимаю, насколько важно взаимодействие со СМИ футболистов и тренеров, да и всех ответственных за работу клуба.

Но те методы, которые используются некоторыми журналистами и блогерами, мне не нравятся. Понимаю, что таков современный мир, и в Telegram можно писать что угодно в расчете на быстрое увеличение количества подписчиков. Временное, наверное, потому что такое очень быстро становится неинтересным.

Я за диалог с прессой, когда пресса хочет не просто выстрелить какими-то сиюминутными вещами, большинство которых не оправдывается, а разобраться в том, что реально происходит с клубом, с вопросами управления в нем. Я — за профессиональный разговор, который предпочитаю поиску сенсаций.

— Какие Telegram-каналы сами читаете?

— У нас в клубе есть мониторинг прессы. Когда что-то куда-то вбрасывается, мне эту информацию дают. Ничего нового для себя я в этом не вижу. Если вы хотите получать достоверную информацию — обратитесь в клуб. Это принцип, который мы сразу озвучили.

— То есть нет такого, что вы приходите в офис «Локомотива» и с утреца быстро пролистываете ленту Telegram-каналов, чтобы быть в повестке?

— В Telegram я зарегистрирован. Но времени на то, чтобы читать каналы, у меня физически нет. Потому что количество документов, с которыми приходится работать в клубе, просто огромно. По реконструкции стадиона, базы и арены в Перове, по подготовке к первому матчу, по внутренней работе клуба... Какой уж тут Telegram.

(Игорь Рабинер)

Полностью первая часть интервью с Владимиром Леонченко